Caressa duro contro Mancini: “Si lamenta dell’assenza di giovani e poi giocano quelli dell’Europeo”

Spazio alla sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra sulle frequenze di Radio Deejay. Nel corso di Deejay Football Club, Fabio Caressa ne ha parlato così: “Ho visto il primo tempo della Nazionale e sono rimasto traumatizzato. Una delle peggiori squadre viste forse negli ultimi vent’anni. Se prendi la difesa dell’Inghilterra, meglio la nostra. E a centrocampo si poteva fare meglio: sapete quanto stimi Mancini, ma non puoi lamentarti che non giocano i giovani e poi sei il primo a continuare con la squadra dell’Europeo.

Uno non sta giocando in Inghilterra, Jorginho. Verratti è molto criticato in Francia. Retegui ha avuto un grande coraggio, poi con una famiglia che ha fatto sei olimpiadi tra padre e sorella… Scamacca il gol di Retegui non lo fa secondo te? Se io fossi Scamacca sarei un filo infastidito. Ma poi in difesa: tutte tranne il Napoli giocano a tre e tu giochi a quattro. Però l’unico difensore abituato a giocare a quattro, Romagnoli, lo lasci in panchina. Mi sembrano troppe contraddizioni”. Lo riporta TMW.

