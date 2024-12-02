Mancini: “Bove? Fa parte di noi, abbiamo passato brutte ore ma ora le notizie di oggi ci lasciano sereni”
Gianluca Mancini prima di Roma-Atalanta, big match del lunedì ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo passato brutte ore ma le notizie di oggi ci lasciano sereni. Gli mandiamo un fortissimo abb...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 23:10
Gianluca Mancini prima di Roma-Atalanta, big match del lunedì ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo passato brutte ore ma le notizie di oggi ci lasciano sereni. Gli mandiamo un fortissimo abbraccio, fa parte di noi”.
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