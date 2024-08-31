Gianluca Mancini (agente Gosens): "La Fiorentina era nel suo destino, è una di quelle squadre che non si possono rifiutare"

Il procuratore del nuovo acquisto gigliato ha parlato oggi riguardo alla scelta del suo assistito di accettare Firenze

A Radio Sportiva ha parlato Gianluca Mancini, agente del nuovo acquisto Viola Robin Gosens che ha commentato l'arrivo alla Fiorentina del suo assistito: "Robin voleva tornare in Italia e aveva alcune offerte tra cui il Bologna e il Torino, però non era convinto di queste soluzioni ma quando è arrivata la Fiorentina ha capito subito che era la scelta giusta da compiere per andare avanti con la sua carriera. Alla Viola non si dice no è una di quelle squadre che se chiamano bisogna accettare senza pensarci troppo."

Sul suo ruolo: "Robin è un quinto di centrocampo, abbiamo visto le sue qualità a Bergamo con Gasperini dove è sbocciato alla grande. In Germania ha giocato molto bene però l'Union Berlino non ha reso e la stagione globale non è stata eccezionale."

Sulla Fiorentina: "Il suo obbiettivo minimo è l'Europa perchè ha un grande allenatore con idee all'avanguardia, penso che sarà una sorpresa del campionato e siamo felice di essere qui."

Sulla scelta di Firenze: "Robin, non appena ha saputo dell'interessamento nei suoi confronti, voleva accettare senza aggiungere altro addirittura due settimane fa quando la Fiorentina non si era ancora fatta sentire lui voleva comprare un casale nella zona da quanto è innamorato di Firenze."

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