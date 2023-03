Pedullà demolisce Mancini: “Batistuta dovrebbe denunciarlo. Lui pensa che siamo tutti degli imbecilli”

Alfredo Pedullà ha parlato di Roberto Mancini, queste le parole del giornalista nei confronti del ct della Nazionale che aveva definito Retegui, simile al primo Batistuta. Queste le parole di Pedullà:

“Batistuta ti potrebbe anche querelare o chiederei danni, Mancini rilascia delle dichiarazioni che appartengono al suo mondo, Mancini pensa che gli altri siano degli imbecilli, alla fine della partita ti dice che meritavi il pareggio, ieri è riuscito a dire che non meritavamo l’uscita dai mondiali quando non avremmo meritato nemmeno di partecipare all’Europeo, ti dico questo paradosso, lui pensa che tutte le cose racconta lui, coperte molto mediaticamente perchè Mancini è uno degli allenatori al mondo più coperti a livello mediatico.

Lui pensa che tutti gli altri siano degli imbecilli e che qualcosa vada a raccontare lui noi dobbiamo bere tutto quello che dice lui. E’ riuscito a dire che noi non siamo andati ai mondiali per sfortuna e che avremmo meritato di andare ai mondiali. Mi deve spiegare Mancini quale film ha visto, lo raccontasse a casa sua. Non possiamo essere presi in giro da Mancini, basta”

