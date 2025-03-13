Tuttosport sicuro: "La Juve licenzierà Motta se perde con la Fiorentina, al suo posto l'ex viola Mancini"
E' sempre piu' importante per la Juve e per Motta la gara di domenica con la Fiorentina, in caso di sconfitta sarà esonero
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 12:53
Thiago Motta è appeso sempre piu' a un filo, la partita di Firenze sarebbe decisiva per il tecnico della Juventus che in caso di risultato negativo sarebbe licenziato dalla dirigenza bianconera nonostante sia arrivato solo da pochi mesi.
Gli intrecci Torino-Firenze non si fermano. Il sostituto potrebbe essere un ex viola, ovvero Roberto Mancini. con l'ex CT che piace molto. I contatti sarebbero già avviati, ed a buon punto. Il suo profilo attrae per l'esperienza, la disponibilità a lavorare con i giovani, e il carisma. Il Franchi potrebbe rivelarsi fatale per Thiago Motta, lo riporta Tuttosport