Tuttosport sicuro: "La Juve licenzierà Motta se perde con la Fiorentina, al suo posto l'ex viola Mancini"

E' sempre piu' importante per la Juve e per Motta la gara di domenica con la Fiorentina, in caso di sconfitta sarà esonero

A cura di Redazione Labaroviola 13 marzo 2025 12:53

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