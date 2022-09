Nazione, la Fiorentina in Nazionale non c’è: Biraghi a casa, Castrovilli è ko, Sottil unico osservato speciale

Per Rocco Commisso è un cruccio. Non avere calciatori della Fiorentina in Nazionale è un qualcosa che digerisce mal volentieri. Lo ha sempre detto di essere particolarmente legato all’Azzurro ed il suo sogno non è per niente celato: regalare all’Italia un blocco viola. Ma mai come in questo momento l’intento è da mettere in un cassetto. Nazionale maggiore, Under 21 ed Under 20 non hanno convocati viola. Discorso diverso per l’Under 19, dove sono presenti i terzini Kayode e Favasuli, oltre al centrocampista Amatucci. In Under 18, invece, sono stati convocati Presta e Romani. Tutti elementi che sfrutteranno la nascita del Viola Park per crescere nella famiglia viola. Ma il presente dei grandi è un po’ più fosco. L’ultimo baluardo, capitan Biraghi, è caduto dopo il periodo complicato vissuto dalla Fiorentina nelle ultime settimane. Recentemente sempre nel gruppo azzurro, ha dovuto cedere il passo all’esplosione di Mazzocchi, alla conferma di Emerson ed alla scelta di Dimarco. Senza considerare che a casa è rimasto pure Spinazzola (per sua scelta).

Ormai fuori dai radar Bonaventura (a centrocampo c’è abbondanza ed anche Mandragora è nelle retrovie), mentre Castrovilli rimane nei pensieri nel Ct, ma prima deve pensare a recuperare al 100%. Capitolo Gollini: è nel giro sì, ma gli servirebbe continuità in viola. Fra gli altri italiani della rosa, l’unico azzurrabile è Riccardo Sottil. E l’esterno sta ‘flirtando’ con Mancini da tempo. La scorsa estate fu convocato per gli impegni di Nations League, ma dovette lasciare il ritiro per infortunio. In questa tornata di convocazioni è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati. Ma Mancini lo tiene d’occhio, un esterno come lui gli serve come il pane. E lo stesso Sottil non vede l’ora. Un raggio viola nella Nazionale maggiore può portarlo lui, contro Albania ed Austria. Lo scrive La Nazione.

