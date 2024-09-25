Viviano: "“Ho fatto una sola ca***ta nella mia vita, e non era voluta, buttare a terra la maglia della Juve"

L'ex portiere ha criticato la storia pubblicata da Gudmundsson contro la Samp citando anche un episodio che lo vide direttamente protagonista

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano dai microfoni di TvPlay è tornato sulla storia pubblicata da Gudmundsson contro la Sampdoria facendo riferimento ad episodi simili del recente passato che hanno visto anche lui suo malgrado protagonista in negativo:

“Sinceramente ho giocato 4 anni a Genova. Ho fatto per la Sampdoria qualcosa di più di quello che ha fatto per il Genoa e non mi permetterei mai di fare una cosa del genere. Lo sfottò in privato sì, ancora adesso prendo in giro i miei amici. Io non condivido, poi ognuno facesse quello che vuole. Giocano Sampdoria e Genoa, “metti un forza Genoa”

“Episodio Gianluca Mancini nel derby? Non è la stessa cosa di Gudmundsson. Nell’enfasi del momento sono stati fatti mille errori da tutti. Lì si parlava addirittura di radiazione, squalifica, penale…non esageriamo”.

“Ho fatto una sola ca***ta nella mia vita e non era voluta. Per quanto io sportivamente odi la Juventus, non si butta la maglietta di un’altra squadra. Borja stava andando nel settore ospite con la maglietta della Juventus ed era a Firenze da pochi mesi. Non sapeva quello che faceva, io gliela tolsi e la buttai a terra. Qualcuno mi fece il video dalla curva e venne fuori una polemica. Io non ci pensai. La maglia era di Pirlo”

Lo riporta tvplay.it

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