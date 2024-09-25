Champions League femminile: per la Fiorentina è notte fonda, altro pesante Ko per 0-5
La gara di ritorno già compromessa causa lo 0-7 dell'andata sancisce l'eliminazione della Fiorentina dalla massima competizione europea
Niente da fare per la Fiorentina che esce pesantemente ridimensionata dal campo del Wolfsburg – già vincitore per 7-0 all’andata – e saluta la Champions League dopo quattro gare. La squadra di De La Fuente va subito sotto in Germania sotto i colpi di Kalma ed Vivien Endemann, doppietta per lei, che chiudono a tripla mandata la pratica nei primi 50’. Nel finale arrivano poi anche le reti di Brand e Wassmuth per il definitivo 5-0 con le viola che nel finale restano in 10 per l’espulsione, doppio giallo, di Pastenge.
Lo riporta tuttomercatoweb.com
Dodò non vuole essere come Vlahovic e Nico. Promessa fatta ma rebus Kayode, che futuro per lui?
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