Dodò non vuole essere come Vlahovic e Nico. Promessa fatta ma rebus Kayode, che futuro per lui?

https://www.labaroviola.com/dodo-datemi-il-rinnovo-e-lo-firmo-subito-non-andare-alla-juventus-e-una-promessa-fatta-a-joe/269600/

Nella giornata di oggi il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò, attraverso i social ha fatto sapere che, dipendesse da lui, firmerebbe subito il rinnovo di contratto: "Dipende da loro, datemi il contratto e io sono qui" (LEGGI TUTTO LE SUE PAROLE). Parole che non lasciano molti dubbi, anche se, queste stesse parole sono state pronunciate da Dusan Vlahovic prima di accettare la corte della Juventus e andare via. Ma anche lo stesso Nico Gonzalez aveva detto parole simili: "Fosse per me rimarrei qui per tutta la vita". Anche lui, dopo nemmeno un anno, ha accettato la corte della società bianconera.

Normale dunque che qualche tifoso abbia fatto cattivi pensieri perchè certe ferite rimangono, anzi, certe prese in giro rimangono nella mente per tanto tempo. Il popolo viola si augura che quelle di Dodò siano parole vere e sincere anche perchè ha tirato in ballo anche Joe Barone, dunque, in questo caso, un tradimento avrebbe il sapore di una schifezza bella e buona. Ma siamo fiduciosi e vogliamo sperare che questa volta non sia cosi.

Il contratto di Dodò scade a giugno del 2027, praticamente fra più di due anni e mezzo. C'è tempo. Non è ancora il momento di parlarne ma il giocatore, anche in maniera leggera e per far contenti i tifosi, lo ha fatto. Il terzino è di certo uno dei giocatori più forti della Fiorentina, il suo livello è molto alto e la sua voglia di restare a lungo a Firenze è una grande notizia per tutti. Non sappiamo se queste parole possano mettere fretta o pressione alla società ma di certo, mettono i dirigenti viola con le spalle al muro quando comincerà questa trattativa. Se dovesse andar male, allora i tifosi potrebbero prendersela con loro. Speriamo non sia questo il caso. Per il bene di tutti.

E poi c'è Kayode. Si, il terzino made in Florence è il sostituto naturale di Dodò e giustamente sta in panchina ad aspettare il suo momento perchè mettere fuori il brasiliano è cosa ingiusta e fuori luogo. Ma se Dodò (classe 1998) vuole legarsi a vita alla Fiorentina allora bisogna pensare ad un futuro diverso per il classe 2004. Il ruolo del terzino è un ruolo particolare, non vale come un attaccante che ne possono giocare due insieme, oppure per una seconda punta o un centrocampista. Due terzini destri non possono coesistere. O gioca uno o gioca l'altro.

Su Kayode quest'estate hanno messo gli occhi diversi club di Premier League che erano pronti a offrire 20 milioni circa per il suo cartellino. Se Pradè, parole sue, avrebbe valutato la sua cessione, non è stata la stessa cosa per Commisso che non ha nemmeno pensato di perdere uno dei suoi gioielli. In futuro però la questione tornerà. Sia perchè sarà lo stesso ragazzo italiano a voler giocare di più e sia perchè stando in panchina o giocando solo partite di secondo piano, il prezzo inevitabilmente scenderà..

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