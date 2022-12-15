Stage Coverciano, Mancini vuol vedere i giovani viola: convocati Bianco, Martinelli, Pierozzi e Dalle Mura

Si chiuderà con uno stage a Coverciano il 2022 della Nazionale italiana. Roberto Mancini e la FIGC hanno indetto un ultimo stage dedicato a giovani calciatori di Serie A e Serie B. Saranno divisi in d...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2022 18:14

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