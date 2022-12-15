Stage Coverciano, Mancini vuol vedere i giovani viola: convocati Bianco, Martinelli, Pierozzi e Dalle Mura
Si chiuderà con uno stage a Coverciano il 2022 della Nazionale italiana. Roberto Mancini e la FIGC hanno indetto un ultimo stage dedicato a giovani calciatori di Serie A e Serie B. Saranno divisi in d...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 18:14
Si chiuderà con uno stage a Coverciano il 2022 della Nazionale italiana. Roberto Mancini e la FIGC hanno indetto un ultimo stage dedicato a giovani calciatori di Serie A e Serie B. Saranno divisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero. Nell'elenco di Serie A figurano anche due giovani della Fiorentina, si tratta di Alessandro Bianco e del portiere della Primavera Tommaso Martinelli, classe 2006. Nel primo gruppo invece ci sono due "viola in prestito" come Pierozzi e Dalle Mura. A seguire le due liste complete.