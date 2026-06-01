Sentite il Corriere della Sera: "Pioli è tra i papabili per la panchina azzurra, resta dietro a Conte e Mancini"
L'ex tecnico gigliato è rimasto ancora senza squadra e potrebbe vestirsi di azzurro
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 14:03
Secondo il Corriere della Sera, Stefano Pioli è uno dei candidati seri per diventare il prossimo CT azzurro, infatti l'ex viola è rimasto fuori dal giro del campionato nonostante fosse stato avvicinato al Bologna. Pioli rimane defilato rispetto a Conte, libero dal Napoli, Mancini che tornerebbe volentieri in caso di vittoria di Malagò e al sogno Guardiola. Pioli resta a casa ma spera ancora in una chiamata.