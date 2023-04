Mancini: “Polemica inutile sugli oriundi in Nazionale. Se gli attaccanti italiani segneranno, li chiamerò”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune parole in occasione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim. Alcune parole del selezionatore dell’Italia: “Quella sugli oriundi in Nazionale è una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo. Per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall’altra parte del mondo. Tutte le nazionali lo fanno, se noi abbiamo la possibilità di chiamare giocatori che giocano in Italia siamo contenti“.