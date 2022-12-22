Mancini dopo lo stage della Nazionale: "Sono rimasto colpito dalle grandi qualità di alcuni calciatori"

Sessantasei giocatori coinvolti nello stage di Coverciano per gettare le basi del futuro della Nazionale italiana. A conclusione di questa tre giorni di allenamenti, il ct azzurro Roberto Mancini ha r...

Sessantasei giocatori coinvolti nello stage di Coverciano per gettare le basi del futuro della Nazionale italiana. A conclusione di questa tre giorni di allenamenti, il ct azzurro Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali della Federazione: "Questo stage si porta dietro un bilancio positivo, perché abbiamo potuto conoscere meglio dei ragazzi che vediamo solo sporadicamente; e poi un conto è vederli solo dalla tribuna e un altro poterli osservare da vicino. Questo è il secondo stage che organizziamo e ci sono dei calciatori che mi hanno colpito per le loro grandi qualità. Il 2023 azzurro? La prima partita del prossimo anno sarà nuovamente contro l’Inghilterra e sarà importante oltre che di prestigio, perché sarà l’esordio nel nostro percorso di qualificazione ai prossimi Europei".

Impegnati con la Selezione azzurra durante questi tre giorni c'erano ben quattro gioielli del vivaio viola: Alessandro Bianco, Tommaso Martinelli, Niccolò Pierozzi e Christian Dalle Mura. Che le parole del ct azzurro siano rivolte a uno (o più) dei "talentini" della Fiorentina?

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