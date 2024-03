Juric minaccia Italiano: “Ti taglio la gola”. Anche Cairo è sceso in campo per chiedere scusa

Lite tra Vincenzo e Ivan Juric nel corso del secondo tempo di Torino-Fiorentina, il tecnico granata ha attaccato duramente l’allenatore viola e lo ha minacciato: “Ti taglio la gola” con la reazione incredula dell’allenatore della Fiorentina che però non ha reagito duramente. A fine partita tutto lo staff granata ha chiesto scusa a Italiano e anche Urbano Cairo è sceso in campo per chiedere scusa al tecnico gigliato. Tutto è avvenuto sotto gli occhi degli ispettori federali che hanno sentito tutto e quasi certamente ci saranno delle conseguenze.

