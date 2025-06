Padovan: “Palladino lo vedrei bene all’Inter. La società Fiorentina dovrebbe tornare a studiare”

Il giornalista e opinionista Giancarlo Padovan ha commentato ai microfoni di Sky Sport le situazioni legate alle panchine di Inter e Fiorentina, soffermandosi in particolare sui profili di Raffaele Palladino e Stefano Pioli.

“Per me Palladino era il nome giusto per l’Inter. Aveva già un’esperienza in Serie A, ha fatto bene anche con una squadra di medio-alta classifica come la Fiorentina. Nessuno ha fatto meglio di lui in termini di punti, nemmeno Italiano. È vero, non ha raggiunto la finale di Conference League, ma resta inspiegabile l’ostilità che ha trovato a Firenze. In compenso, capisco perfettamente perché abbia deciso di andarsene: era stanco dell’ambiente, e forse ha ricevuto qualche segnale da un’altra società. Non credo fosse l’Inter, ma forse l’Atalanta. Chivu invece non ha esperienza, il fatto che sia legato all’Inter conta poco. Conte ha vinto con Inter e Napoli pur essendo juventino.

Chivu ha salvato una squadra che non era nemmeno in grande difficoltà, mentre Palladino è andato sui campi difficili per vincere. Tra lui, Motta che ha deluso alla Juve, e Juric che ha avuto screzi con Pradè, Palladino è l’opzione migliore. Firenze dovrebbe riflettere prima di lasciarsi sfuggire un tecnico così. È la squadra messa peggio nella ricerca dell’allenatore, persino più dell’Inter. Sono passati dieci giorni dalle dimissioni e ancora non hanno un’idea chiara. La dirigenza dovrebbe tornare a studiare, invece di voler insegnare agli altri.

È un allenatore buono per tutte le occasioni, e questo non mi convince: quelli così lasciano poco. Nella sua carriera ha vinto uno scudetto con gli Allievi del Bologna e uno con il Milan. Certo, per lui potrebbe essere una rivincita personale dopo l’addio amaro da Firenze, anche se la dirigenza di allora era diversa. Tornare in Italia è sempre una tentazione forte, tra soldi e voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli”.