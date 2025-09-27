Juric, bordata alla Roma: "Mi hanno buttato da solo in un ambiente difficilissimo, non è stato facile"

Ivan Juric, dopo la grande partita della sua Atalanta sul campo della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti di Dazn

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio nella gara contro la Juventus, queste le sue parole:

"Primi venti minuti meglio loro, specialmente sulle seconde palle. Dopo grande rammarico perché potevamo chiuderla in tre o quattro situazioni dove potevamo fare meglio. Non avevo la sensazione di poter prendere gol, che è arrivato per un errore però sono molto soddisfatto"

Soddisfatto del percorso?

"Ci mancano solo due punti col Pisa che abbiamo creato di tutto e di più, poi il cammino sarebbe stato perfetto. Oggi avevamo tanti giocatori fuori, ci sono state prestazioni importanti come quella di Ahanor. Ora dobbiamo pensare già alla partita col Bruges perchè vogliamo fare una grande partita martedi sera"

Ahanor l'ha impressionata?

"Aveva già fatto bene pochi minuti a Parigi, poi a Torino, oggi di nuovo su buonissimi livelli, è un ragazzo sveglio che ha voglia di migliorare, non molla, mi ha fatto una grandissima impressione in questi 3 mesi che ho lavorato con lui. Ora deve rimanere lucido, continuare a lavorare così ma non ho grandi dubbi".

Sulemana dove può arrivare?

"L'ho trovato quando sono arrivato in Premier che era praticamente fuori la squadra. Ha grandissimi margini di miglioramento, ha tecnica, velocità, tiro, può migliorare nella finalizzazione e in certe scelte ma può migliorare, anche lui è un ragazzo che vuole lavorare. Nella fase difensiva è perfetto, ti puoi fidare di lui che può fare anche lavoro sporco e lo farà"

Juric è stato dato per finito troppo presto dal mondo del calcio?

"Il nostro mondo è così, per anni ho fatto molto molto bene. L'anno scorso è stato brutto per i risultati ma ho fatto esperienze importanti, ho visto la Premier League e il calcio inglese che è stata una roba meravigliosa, ho visto Roma con grandi giocatori come Dybala, un ambiente difficilissimo per me in quel momento, buttato li da solo non è stato facile. Mi sento rafforzato rispetto a due anni, migliorato. Bisogna divertirsi, allenare i ragazzi e cercare di fare bene"