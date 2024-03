Tuttosport: “Italiano piace molto al Torino per il dopo Juric ma lui lascerebbe la Fiorentina solo per un top club”

Secondo Tuttosport, Italiano piace molto al Torino. É sicuramente un allenatore molto stimato da Cairo e Vagnati, anche se la possibilità di vederlo tra qualche mese sulla panchina del Torino è a dir poco un miraggio. Il contratto di Italiano con la Fiorentina è in scadenza a giugno, ma prevede «un’opzione a favore del club per la stagione 2024-’25», come comunicato ufficialmente dalla società toscana nell’estate del ‘22. A quanto trapela, soltanto un nuovo approdo nelle Coppe (come minimo) porterebbe al prolungamento. Italiano, però, è un allenatore molto ambizioso e ha già solleticato in tempi diversi l’interesse preventivo del Napoli, della Roma e della Lazio. E lui ha già lasciato chiaramente intendere che lascerebbe la Fiorentina solo per un top club dalle maggiori dimensioni, con vista sulla Champions. Morale: è un allenatore molto apprezzato dai vertici granata, ma al momento senza alcuna possibilità per il Torino di “agganciarlo”.

