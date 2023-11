Juric furioso: “Scandaloso non darci quel rigore, contro il Monza accade sempre cosi, inspiegabile”

Ivan Juric, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Monza: “Gineitis? Succede anche ad altri, ha sbagliato solo quello, tutto il resto è stato perfetto. Ci sta, è un ragazzo emotivo, questo errore lo farà crescere. Il rigore su Lazaro? Anche in coppa siamo usciti per questo. Non so com’è la regola, rivedendolo penso sia scandaloso. Questa è la seconda volta col Monza, è qualcosa di inspiegabile. Rigore netto in tempi di VAR, sono 4 punti tolti, evidentemente non siamo fortunati col Monza”.

Cosa è cambiato in queste ultime gare?

“Abbiamo cambiato un po’ le idee quando ci siamo accorti che quello che stavamo facendo non era sufficiente. Abbiamo ricompattato l’ambiente, ggi è stata un’ottima gara, il Monza sa giocare, è ben allenata. Vedendo gli episodi è un peccato non averla vinta, siamo molto soddisfatti nelle ultime partite in cui ci stiamo esprimendo bene. Lavoriamo insieme da due anni e puoi cominciare a perdere qualcosa ma abbiamo aggiustato tutto dando potere a ragazzi che hanno grandi valori umani, adesso vede grande intensità e partecipazione. Sono molto contento, vedo margini di miglioramento con questa applicazione”.

Contento della crescita di Ilic?

“Sono ragazzi, lui e altri si sono rimessi lavorare bene e in campo poi si vede, è un giocatore con grande potenziale. Non deve più tornare a come era prima in certe situazioni, ora è a posto e ha tutto per diventare un grande giocatore”.

Zapata è un valore aggiunto?

“Duvan è splendido come giocatore e persona, ma anche gente come Linetty e Tameze. Gli abbiamo dato più spazio per esprimersi. Adesso il gruppo c’è.”

Ti senti capito in questo ambiente?

“Siamo umani, mi trovo bene. Il Torino è una società con una tifoseria molto esigente che da un lato è bello ma dall’altro crea tante aspettative ma si può crescere tanto tutti insieme”.

I TIFOSI DELLA JUVENTUS PENSANO SEMPRE ALLA FIORENTINA