In casa Juventus non smettono di pensare alla Fiorentina, allo stadium cantano: “Firenze, Firenze vaf**”

Nel corso della partita tra Juventus e Cagliari giocata allo stadio di Torino alle ore 18, i tifosi bianconeri non hanno smesso di pensare alla Fiorentina come dimostrato dai continui cori fatti contro i viola. Spesso dallo Stadium si è sentito alzare il coro: “Firenze Firenze vaff***” come in occasione del gol del Cagliari in cui i cori si sentono chiari e netti, poi spenti proprio dalla rete sarda di Dossena.

