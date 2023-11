Dall’Argentina: la Fiorentina ha messo nel mirino De La Vega, esterno offensivo del Lanus

La Fiorentina, dopo gli ultimi arrivi di Beltran e Infantino, continu a guardare con grande interesse al mercato argentino per rinforzare la rosa del presente e del futuro. E secondo quanto riportato da OkFichajes il club viola avrebbe messo nel mirino Pedro de la Vega, promettente esterno offensivo di proprietà del Lanus. Il giocatore ha il passaporto italiano, fattore che ne faciliterebbe il suo sbarco in Serie A, ed in questa stagione ha messo insieme un totale di 38 presenze con all’attivo 6 gol e 7 assist.