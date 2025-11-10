10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

Redazione

10 Novembre · 10:41

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 10:41

TAG:

AtalantajuricPalladino

Condividi:

di

Cambio di panchina in vista in casa Atalanta. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo porterà la società bergamasca a cambiare guida tecnica con Ivan Juric, arrivato in sostituzione di Gian Piero Gasperini, che verrà sollevato dall’incarico. La Dea, dopo una partenza di stagione con più bassi che alti, in questo momento occupa la tredicesima posizione con la squadra che, dopo il ko della New Balance Arena di ieri all’ora di pranzo è stata fischiata dal suo pubblico.
Sono giorni di valutazioni con la comunicazione dell’esonero dell’ex mister di Torino e Verona che dovrebbe arrivare in giornata.

Alla fine il profilo scelto per sostituire il tecnico croato sarà Raffaele Palladino, un altro allievo di Gasperini. Sarà l’ex Fiorentina infatti a sedere sulla panchina nerazzurra per tentare di dare una svolta alla stagione, si era proposto anche Roberto Mancini ma ormai era lontano dall’ex viola. Il tecnico andrà a firmare un contratto biennale, quindi con scadenza nel 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio