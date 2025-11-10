Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

Cambio di panchina in vista in casa Atalanta. La sconfitta di ieri contro il Sassuolo porterà la società bergamasca a cambiare guida tecnica con Ivan Juric, arrivato in sostituzione di Gian Piero Gasperini, che verrà sollevato dall’incarico. La Dea, dopo una partenza di stagione con più bassi che alti, in questo momento occupa la tredicesima posizione con la squadra che, dopo il ko della New Balance Arena di ieri all’ora di pranzo è stata fischiata dal suo pubblico.

Sono giorni di valutazioni con la comunicazione dell’esonero dell’ex mister di Torino e Verona che dovrebbe arrivare in giornata.

Alla fine il profilo scelto per sostituire il tecnico croato sarà Raffaele Palladino, un altro allievo di Gasperini. Sarà l’ex Fiorentina infatti a sedere sulla panchina nerazzurra per tentare di dare una svolta alla stagione, si era proposto anche Roberto Mancini ma ormai era lontano dall’ex viola. Il tecnico andrà a firmare un contratto biennale, quindi con scadenza nel 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb