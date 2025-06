Di Marzio rivela: “L’Atalanta ha terminato il casting per il nuovo allenatore: in pole c’è Ivan Juric”

Anche l’Atalanta, così come la Fiorentina, è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Gian Piero Gasperini. Per trovare il sostituto del tecnico piemontese, la dirigenza bergamasca ha valutato diversi profili, tra cui Motta, Palladino e Vieira. Tuttavia, il nome che attualmente sembra in cima alla lista è quello di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il club avrebbe concluso la fase di valutazione e sarebbe pronto ad annunciare nei prossimi giorni la decisione finale. Tra i candidati contattati, l’ex allenatore di Roma e Southampton è quello le cui quotazioni stanno salendo più rapidamente.