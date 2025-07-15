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Juric ricoverato per un infezione alle vie aeree, situazione in miglioramento. Salta l'inizio del ritiro

Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2025 11:16
Juric ricoverato per un infezione alle vie aeree, situazione in miglioramento. Salta l'inizio del ritiro - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni. Lo scrive l'Atalanta sul sito

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