Juric si sfoga: “Vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Sentire parlare di mediocrità è triste”

Intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Salernitana, mister Ivan Juric ha voluto lanciare un appello ai tifosi del Torino: “Oggi è stato fantastico, c’era un bell’ambiente, ma abbiamo fatto tante gare con lo stadio mezzo vuoto. Il Toro deve avere un ambiente così, il Toro è una cosa speciale e non si basa sui risultati. Per due anni e mezzo, togliendo un mese di cui mi assumo le colpe, avete sempre visto un Toro top e vorrei che si apprezzasse come a Genova c’è stato Zapata che esulta per aver fermato un contropiede. C’è una parte di pubblico che non ha lo spirito Toro. La mia idea di Toro è che nasci privilegiato, qui c’è una storia magnifica. Oggi per me è stata una bella giornata, la squadra ha mezzo deluso e poteva fare di più, ma ci hanno appoggiato fino alla fine. Mi sono ritrovato nel pensiero del cantante, Peyote: qui c’è una certa depressione, ma non è così facile. Tutti ci spacchiamo il culo e lavoriamo forte, ma non è apprezzato così tanto. Il mio più grande rammarico è proprio questo, sentire parlare di mediocrità è una tristezza unica”.

Tanti punti persi in casa con le ultime: come mai?

“Il valore del Toro non è così dominante per vincere queste partite. Abbiamo una continuità di risultati negli ultimi due o tre mesi fantastica, anche quando abbiamo perso siamo stati tosti. E vorrei che si parlasse di questo. L’Udinese è meno di noi? Secondo me no. Io vedo i loro difensori e i loro quindi, anche Samardzic… È da lì che parte questo senso di delusione. Accetto più la contestazione con il Sassuolo, l’ho creata anche io a non essere contento. Ma non bisogna denigrare in continuazione. Dopo lo 0-0 con l’ultima siamo dispiaciuti, ma la squadra ha lottato e bisogna stare tutti insieme. Poi è normale che anche noi vogliamo stare lassù, vincendo saremmo stati con la Fiorentina. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto tutto ciò che si poteva”. Lo riporta TMW.

LA SALERNITANA PAREGGIA A TORINO E LA FIORENTINA NON VIENE AGGANCIATA IN CLASSIFICA