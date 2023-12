Juric: “Adesso troveremo contro la Fiorentina che abbiamo visto ieri è in grande forma. Vogliamo vincere”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida casalinga contro l’Udinese, valida per la 17^ giornata di Serie A: “Partita dominata, sarebbe stata una beffa perderla. Peccato, volevamo i tre punti ma sono molto soddisfatto di come la squadra ha giocato. Possiamo già pensare alla prossima”.

Sanabria-Zapata?

“Mi sono piaciuti, hanno avuto le loro palle-gol ma non siamo riusciti a buttarle dentro. Sono soddisfatto della loro prova”.

Che Torino ha visto?

“Positivo, di concentrazione e gioco. Possiamo ancora alzare il livello ma la squadra stava bene in campo. Possiamo migliorare, ma ho avuto sensazioni positive”.

Ilic?

“Può crescere ancora tanto, a livello di gestione delle situazioni nelle quali è ancora un po’ bambino ma è normale. Sta crescendo, è sulla strada giusta”.

Cosa è cambiato negli ultimi mesi?

“Ci stiamo allenando bene, possiamo preparare le cose con serenità. I ragazzi lavorano bene e quando è così mi diverto, adesso dobbiamo continuare così. La Fiorentina è in forma ma cercheremo di fare una bella figura”.

Mercato?

“Ci pensa Vagnati che è molto attento, io penso ad allenare e tirare fuori il massimo. Poi se qualcuno è scontento bisogna ragionare”.

Europa possibile?

“Bisogna spingere, essere ambiziosi al massimo. Abbiamo le nostre armi per sfidare ogni squadra a viso aperto”. Lo riporta TMW

