Juric: “Non penso al mercato perchè siamo tutti concentrati dalla sfida contro la Fiorentina”

Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese citando anche la prossima sfida contro la Fiorentina del 29 dicembre al Franchi, queste le parole dell’allenatore del Torino:

“La squadra ormai la vedo bene e domani sarà una prova. Non ho più sensazioni negative di prima, si stanno facendo allenamenti giusti con molta intensità e concentrazione: da questo punto di vista va bene. Domani sarà una partita molto importante per noi, abbiamo preso un cammino buono e giusto e dobbiamo continuare così, senza prendere schiaffi per ripartire, questo è sicuro”.

Fra poco riapre il mercato, il Torino ha bisogno di rinforzi? Si aspetta qualcosa?

“Non ne abbiamo ancora parlato e bisogna vedere un po’. Siamo tutti concentrati su domani e su Firenze e poi si vedrà se ci sarà qualche giocatore che non è soddisfatto e cercare cambi, però non abbiamo ancora affrontato l’argomento”.

