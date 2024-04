La Stampa: “Fine dell’era Juric. Italiano la prima scelta, il Toro segue anche Palladino e Sarri, due obiettivi della Fiorentina”

Toro sconfitto, fine dell’era Juric: Palladino e Italiano nel mirino per il futuro”. È il titolo di spicco proposto dalla prima pagina de La Stampa, che guarda avanti al prossimo timoniere della squadra di Cairo, con Juric pronto a lasciare dopo un’altra stagione deludente senza competizioni europee. Il club granata si prepara quindi a un cambio di allenatore: resta da vedere quale profilo sarà scelto. Gennaro Gattuso piace da tempo a Cairo, ma le sue recenti esperienze in panchina non sono state esattamente brillanti, il che potrebbe rappresentare un freno. Secondo La Stampa, altri due candidati per prendere il posto di Juric sono Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, entrambi in partenza dai rispettivi club. C’è anche l’opzione di Alessio Dionisi, recentemente esonerato dal Sassuolo, e soprattutto l’interesse per Maurizio Sarri, che ha sempre mostrato un forte legame con la storia e l’identità del Grande Torino. Sull’ex tecnico della Lazio, riporta La Stampa, c’è il grande interesse di Newcastle e Fiorentina.

