Corriere dello Sport: "Juric rischia l'esonero dalla Roma. Con la Fiorentina sarà decisiva"

Juric osservato speciale

Ivan Juric, allenatore della Roma, è abituato a ritmi intensi, proprio come la musica death metal che ascolta e che lo tiene sveglio. Appassionato di band come Napalm Death, Obituary e Carcass, ha partecipato a concerti dove si praticava il "pogo", ma ora deve affrontare una sfida diversa: la precarietà e la frenesia del calcio professionistico.

Con risultati che pesano quanto le decisioni in campo, la prossima partita contro l'Inter diventa un crocevia cruciale per la Roma, che si gioca molto anche contro Dinamo Kiev e Fiorentina. Juric è concentrato sul lavoro, dedicando tutto il suo tempo a Trigoria per studiare avversari e preparare la squadra, rimandando altre distrazioni a momenti più tranquilli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/amatucci-e-un-top-player-in-serie-b-si-e-preso-la-salernitana-e-la-fiorentina-si-sfrega-le-mani/272432/