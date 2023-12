Juric: “Abbiamo dominato e non meritavamo di perdere, la Fiorentina l’ha vinta grazie alla cattiveria”

Ivan Juric ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Torino, queste le parole:

“Primo tempo eccellente, peccato non aver fatto gol, nel secondo tempo abbiamo sofferto la fisicità di Kouamè ma non avevamo mai rischiato, non abbiamo avuto la giusta cattiveria sul gol. Non meritavamo di perdere assolutamente. Siamo stati superiori alla Fiorentina per lunghi tratti della gara per palleggio e soluzioni, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Loro sono più fisici più di noi, l’hanno messa sulla cattiveria giustamente e hanno segnato cosi. Non sono contento dei giocatori che sono entrati e di come lo hanno fatto, mi aspettavo qualcosa in più. Sul gol i giocatori freschi dovevano avere più cattiveria.

Vedo la squadra giusta, che gioca, che viene a Firenze e gioca bene. Ci manca un guizzo, ho la sensazione positiva di tante tantissime partite, tanto gioco, tante idee. Contro Bologna e Fiorentina sconfitta non meritate, vittorie regalate perchè non siamo di quel livello li

