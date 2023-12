PAGELLE FIORENTINA: RANIERI SUPERSTAR, MILENKOVIC UN MURO. KOUAMÈ IL MIGLIORE IN CAMPO

Terracciano 6,5 Continua il suo ottimo stato di forma, al minuto 36 fa una grande parata su tiro di Tameze dall’area piccola di rigore. Il resto della gara è ordinaria amministrazione

Kayode 7 Combatte bene con fisicità e senza mai farsi sorprendere, si vede anche in fase offensiva con delle buone accelerazioni, è suo il cross vincente per Ranieri

Milenkovic 7 Zapata non è proprio un cliente comodo per lui ma lotta con ardore e sacrificio, non si fa mai saltare nè sorprendere da nessuna palla

Ranieri 7,5 Segna un gol pesantissimo, preciso all’angolino. Nel primo tempo non valuta sempre bene la linea difensiva del fuorigioco. Ma quando c’è da salvare, salva. Quando c’è da anticipare, anticipa. Deve essere solo più attento nei movimenti di reparto

Biraghi 5,5 Non tiene Bellanova che lo salta e che crossa spesso. In difesa soffre tanto, esce perchè, già ammonito, era in rischio costante per un rosso

Arthur 6,5 Solito metronomo in mezzo al campo, dare la palla a lui significa metterla in banca, difficilmente sbaglia la scelta ma soprattutto è bravo a non farsi anticipare ed a sfuggire alla marcature

Duncan 6 Uomo ovunque, copre e imposta, non sempre e preciso ma spende tantissimo

Bonaventura 6,5 Dopo diverse partite saltate per infortunio non è al top fisicamente e si vede ma le sue giocate, mandano spesso in difficoltà i diretti avversari

Ikonè 5,5 Non gioca una brutta partita ma il giudizio è condizionato dal gol che si mangia nel primo dove, prima è bravo a leggere un retropassaggio, poi però non riesce a segnare con il portiere praticamente scartato. Si muove anche bene ma si perde sempre, sempre, sempre nella finalizzazione.

Kouamè 7 Gara sontuosa del numero 99 viola, corre, dribbla, crea superiorità numerica, si fa dare la palla e cerca di inventare. Nel primo tempo le prende tutte di testa

Beltran 5,5 Corsa e il sacrificio che non mancano mai, anche i suoi tocchi sono sempre precisi ed educati ma viene costantemente mangiato dall’avversario che fisicamente lo annulla

Nzola 6 Pronti via e viene lanciato in profondità, riesce ad arrivare sulla palla nonostante fosse in svantaggio su Buongiorno, poi serve a Ikonè. Siamo al solito discorso, dà l’impressione di giocare solo per gli altri e mai per sè stesso

Mandragora 6 Cerca di fare il compitino, nel finale bravo nel non risparmiarsi

Parisi 6 Entra bene in campo ed è sempre preciso quando viene chiamato in causa palla al piede

