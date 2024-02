Torino e Juric ai ferri corti: “Resto al Toro se raggiungiamo l’Europa, altrimenti me ne vado”

L’avventura di Ivan Juric potrebbe arrivare al capolinea a fine stagione. Questo è quanto detto senza peli sulla lingua da parte del tecnico granata, che nella conferenza stampa di questo pomeriggio ha rivelato delle chiarissime intenzioni sul suo futuro.

Di seguito le sue parole:

“Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa, parlo e ragioniamo. Altrimenti, vuol dire che la parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi e poi magari mi mandano a casa…Ma non è quello che voglio. Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via”.

Un suo possibile addio innescherebbe sicuramente un grande effetto domino sulle panchine di Serie A, che potrebbe coinvolgere anche l’attuale mister della Fiorentina Vincenzo Italiano, da tempo sul taccuino di grandi squadre come Napoli e Milan. Lo riporta TMW.

