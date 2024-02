Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina ha regalato Jovic, sorride il Milan. Rossoneri intenzionati a comprarlo”

Come riporta la Gazzetta Dello Sport, l’ex viola Luka Jovic sta convincendo sempre più il Milan. Il serbo è arrivato al quinto gol in A in due mesi e un giorno, quasi tutti pesantissimi. In totale, sono 7 in 19 partite, alla media di un’esultanza ogni 103 minuti.

Il Milan sorride. La Fiorentina in estate lo ha regalato: per non pagare il suo contratto da (circa) 2 milioni netti a stagione, ha permesso a Jovic di firmare gratis altrove. Regalo con sorpresa, perché Luka funziona e merita la conferma. Il Milan ha la possibilità di rinnovare il suo contratto, in scadenza a fine giugno, per un altro anno… e lo stesso potrà fare alla fine delle stagioni 2024-25 e 2025-26. Le parti si parleranno nei prossimi giorni.

