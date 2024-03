Juric VS Italiano: Così simili, così diversi, allenatori a confronto in un duello acceso tra passione e tattica

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche i due allenatori saranno protagonisti stasera nella trasferta granata. Due tecnici diversi, ma uniti da una grande passione, infatti entrambi in panchina regalano un grande spettacolo nel corso delle loro partite. Due allenatori che avrebbero potuto scambiarsi le panchine, spesso si è parlato del nome del tecnico serbo per la Fiorentina, soprattutto prima dell’arrivo di Italiano. Lo stesso tecnico gigliato è stato accostato a più riprese alla panchina del Torino, ma mai niente si è concretizzato in ambo le direzioni. Juric è imbattuto in casa contro le squadre di Italiano con una vittoria e due pareggi, mentre il serbo non perde con la Fiorentina dall’aprile del 2021 quando allenava il Verona. Italiano contro il Torino ha ottenuto la storica vittoria per 4-1 alla guida dello Spezia che gli ha valso la salvezza, ma anche una delle sue peggiori “scoppole” cioè il 4-0 del 10 gennaio 2022. Un’occasione in più per rompere un tabù e continuare a sognare.