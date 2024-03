Fiorentina e Torino ultime per kilometri corsi in Serie A, il Torino spesso crolla nel secondo tempo

Sabato allo stadio Grande Olimpico Torino andrà in scena un delicatissimo match tra Torino e Fiorentina che può dire molto sulle ambizioni europee di entrambe le squadre, con la Fiorentina che occupa la settima posizione con 41 punti fatti mentre il Torino è decimo con 36 punti. Squadre che nonostante due allenatori con filosofie di calcio diverse si assomigliano su tanti aspetti, il primo è quello della corsa, Fiorentina e Torino occupano l’ultima e la penultima posizione della classifica dei kilometri percorsi correndo in questa Serie A, con la Fiorentina al 19° posto con 59.958 km mentre il toro è al 20° posto con 59.292 km, un altro aspetto che accomuna Fiorentina e Torino è quello di regalare spesso un tempo all’avversario ma con una differenza, la Fiorentina spesso parte male e alza i ritmi nel secondo tempo, il Toro invece parte forte e crolla nella seconda frazione, infatti la squadra di Juric ha una media punti di 1,42 punti a partita nel primo tempo, media che però nel secondo tempo crolla 1,12, mentre la Fiorentina ha una media punti di 1,35 nella prima metà di gara che si alza a 1,58 nella seconda. Per il resto sono due squadre molto diverse con la Fiorentina che ha una produzione offensiva migliore rispetto al Torino avendo segnato 39 reti contro le 25 granata, questo perché la squadra di Italiano arriva più spesso al tiro, avendo tentato la conclusione verso la porta avversaria 348 volte contro le 299 del Torino. Italiano e Juric si sono sfidati già 8 volte in serie e i precedenti dicono 3 vittorie per parte e due pareggi.

LE PAROLE DI ITALIANO