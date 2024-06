Nazione, Palladino tentato da Bologna e Lazio. La Fiorentina va su Juric e Vanoli 

La Nazione oggi in edicola frena con forza sul possibile arrivo di Palladino a Firenze. L’allenatore del Monza ha incontrato Commisso, si sono parlati e confrontati. Adesso tocca alla Fiorentina scegliere il da farsi, con Bologna e Lazio che stanno tentando non poco l’ex Juventus. Dall’Emilia si parla sempre di più di Italiano, ma se il tecnico della Fiorentina non prenderà una decisione, Palladino diventerà la prima scelta di Sartori.

Intanto, la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata. Per questo motivo i sondaggi per altri nomi sono già partiti. Piace come sempre Aquilani, ma anche Ivan Juric del Torino potrebbe essere un’opzione concreta.Sullo sfondo rimane Paolo Vanoli. Un tecnico che piace molto alla società gigliata e che so sta giocando la Serie A con il Venezia. Ha vinto a Firenze una Coppa Italia da giocatore e conoscerebbe alla perfezione l’ambiente.

