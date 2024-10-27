Juric applaude Palladino: "Sta diventando un grande tecnico. Ha cambiato e ha preso la strada giusta"

L'allenatore della Roma Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Creiamo e subiamo poco. Dobbiamo essere più ci...

L'allenatore della Roma Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Creiamo e subiamo poco. Dobbiamo essere più cinici e più tosti nella nostra area".

Su Pellegrini: "Noto che i giocatori giocano molto concentrati. L'ambiente non sta influendo. Hanno grande carattere. Usciremo insieme da questa situazione".

Infine: "Che Fiorentina mi aspetto? Vedremo. Raffaele sta diventando un grande tecnico. Ha cambiato e ha preso la strada giusta. Vedremo cosa ha preparato".

PALLADINO: "PROVA DI MATURITÀ"

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