Palladino: "Stasera prova di maturità. Beltran ha la mia fiducia, può giocare perfettamente sottopunta"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Fiorentina-Roma: "Ovvio che la partita di Conference ci ha dato degli spunti. Le insidie sono sempre...

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Fiorentina-Roma: "Ovvio che la partita di Conference ci ha dato degli spunti. Le insidie sono sempre dietro l'angolo. Dobbiamo essere pronti. Siamo stati bravi a reagire,nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Oggi dobbiamo essere pronti dal primo secondo perché le squadre di Juric vengono a prenderti alto. Ci saranno duelli e saranno decisive le seconde palle. Mi interessa l'atteggiamento. Sarà una prova di maturità".

Poi ha proseguito: "Beltran è molto forte. Credo tanto in lui perché ha grandi qualità. Può giocare sotto punta perfettamente. A Lecce è entrato perfettamente e in maniera intelligente. Deve fare solo quello che sa fare. Ha la mia massima fiducia".

Poi ha proseguito: "Ho vissuto bene il cambiamento perché è una crescita mia, dello staff e dei ragazzi. Io li devo ringraziare. Modificare è merito anche dei ragazzi. Loro ti danno delle soluzioni e dobbiamo essere intelligenti per capire che ragazzi hai, le loro caratteristiche e capire come farli rendere al meglio".

Sul rigorista: "Moise perché è il secondo. Poi Beltran. ma abbiamo grandi tiratori. Vediamo ma pensiamo prima alla partita".