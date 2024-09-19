Basile: "Sapere che Juric è andato alla Roma è un sollievo, temevo potesse venire a Firenze"

Mi dispiace per i miei amici romanisti, ma credo di non aver capito bene chi sia Friedkin

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Massimo Basile ha commentato sul proprio profilo Facebook la scelta della Roma di esonerare De Rossi e puntare su Juric, affermando di essere sollevato che l’ex tecnico del Torino non sia più sulla piazza come free agent. Queste le sue parole:

“Mi dispiace per i miei amici romanisti, ma credo di non aver capito bene chi sia Friedkin. Mi sembrava un illuminato, uno che avrebbe potuto indicare un modo di far calcio con passione, umiltà e idee moderne. Probabilmente, anzi, sicuramente (visti i risultati), lo è nel cinema, nel mondo dei resort, ma nel calcio. Sapere che Juric è andato alla Roma per me è un sollievo. Temevo potesse venire a Firenze. Non lo giudico tecnicamente perché non sono in grado, ma sembra un Gasperini con meno talento. Aggiunge tensione ignorante. Poi, magari, si rivelerà la scelta perfetta”.

“Al momento ho grossi dubbi, compresa la gestione su De Rossi, usato, confermato e poi scaricato, anche se il silenzioso Dan ha conquistato in poco tempo una coppa, raggiunto una finale in Europa League e speso per vincere, bene, male, ingaggiando Dybala e Lukaku, e senza mai vantarsi o parlare di soldi. C’erano grandi tecnici in giro. Pensare che la Roma ha un pubblico che riempirebbe tre stadi Olimpici, cosa sarebbe diventata con un altro big europeo, dopo Mourinho, in panchina? Non lo sapremo. Le proprietà straniere confermano una sensazione: pensano che il calcio sia solo business e algoritmi”.