Juric chiama Amrabat all’Atalanta, a Verona fu il suo uomo chiave. Servono 20 milioni

Dopo quattro anni dall’esplosione del suo talento all’Hellas Verona, Ivan Juric potrebbe riabbracciare Sofyan Amrabat in una nuova avventura, questa volta alla guida dell’Atalanta. Il tecnico croato, secondo quanto riportato da TuttoAtalanta avrebbe messo gli occhi sul centrocampista marocchino, considerandolo il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo nerazzurro in vista della prossima stagione.

Nella stagione 2019-2020, Juric ha trasformato Amrabat da giovane promessa a regista di riferimento, rendendolo un pilastro del centrocampo scaligero. Dopo l’esperienza a Verona, Amrabat ha continuato il suo percorso con club di alto livello: Fiorentina, Manchester United – dove ha alzato al cielo l’FA Cup – e infine Fenerbahçe, dove ha dimostrato il suo valore anche in campo europeo. A 28 anni, nel pieno della sua carriera calcistica e con un valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro, il marocchino rappresenta un’opportunità concreta per i bergamaschi.

Lo riporta tuttomercatoweb.com