Juric crede nella Conference: "Vinciamo a Bergamo, poi vediamo cosa capita alla Fiorentina"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato del sogno Conference League per i granata: "L’obiettivo è vincere, ce lo...

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato del sogno Conference League per i granata: "L’obiettivo è vincere, ce lo siamo prefissati. Contro il Milan grande prestazione sotto tutti i punti di vista, vogliamo ripeterci e vedere cosa capita con la Fiorentina”. Ricordiamo che con la vittoria della Fiorentina ad Atene il nono posto varrebbe la Conference League del prossimo anno.

RAIOLA: “BONAVENTURA POTEVA ANDARE ALLA JUVENTUS, SAREBBE STATO TITOLARE. POI IL PATTO CON LA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/raiola-bonaventura-poteva-andare-alla-juventus-sarebbe-stato-titolare-poi-il-patto-con-la-fiorentina/254740/