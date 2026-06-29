Il Monza ha scelto Juric: Vanoli perde l'ultima occasione per avere una squadra dal via del campionato

L'ex tecnico viola rimane fuori dal giro delle panchine per la prossima stagione

Il Monza ha scelto Ivan Juric come nuovo tecnico per sostituire Bianco che ha condotto il club in A. Sfuma per Vanoli un'altra panchina dopo non essere stato confermato alla Fiorentina, adesso non ci sono più panchine libere per la prossima stagione. Il serbo trova panchina nonostante la pessima parentesi a Roma e a Bergamo e sarà lui a guidare i biancorossi dove ha allenato anche Raffaele Palladino prima di venire a Firenze. Vanoli era un profilo sondato dal Monza, ma dovrà rimanere in attesa che qualche panchina salti come successo con Pioli quest'anno.