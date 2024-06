Pedullà: “Nessun incontro tra la Fiorentina e Palladino. In lizza ci sono anche Juric e Vanoli. Aquilani piace molto”

Nelle ultime ore è stato riportato di un incontro tra la Fiorentina e Palladino con il tecnico che veniva praticamente dato fatto sulla panchina viola per il prossimo anno. Questa la precisazione di Alfredo Pedullà:

“In casa Fiorentina non c’è stato nessun incontro con Palladino oggi, i contatti sono di ieri. Il nome va considerato ma nulla di deciso ancora. Aquilani resta assolutamente in lista, sondati Juric e Vanoli (sempre seguito dal Torino)”Raffaele Palladino resta nella lista della Fiorentina per la panchina, ma non sono previsti incontri per la giornata di oggi. Ci sono stati contatti ieri, probabilmente anche un faccia a faccia lontano da occhi indiscreti, ma la Fiorentina non ha deciso. Palladino resta in lista, il suo agente lo sta spingendo, è un candidato per i viola ma senza trascurare Alberto Aquilani. Nelle ultime ore sono stati sondati sia Ivan Juric che Paolo Vanoli: quest’ultimo da settimane ha un discorso avanzato con il Torino, ma per ora pensa alla finale in Serie B che lo vedrà impegnato con il Venezia. Tornando alla Fiorentina, confermato l’addio di Vincenzo Italiano dopo tre anni: il Bologna è sempre in attesa, ma bisogna seguire le evoluzioni relative alle altre panchine.

LE PAROLE DI RAIOLA SUL FUTURO DI BONAVENTURA