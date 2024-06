Nazione: “Italiano non ha ancora detto sì al Bologna, manca il faccia a faccia. Sondato Palladino”

Dal punto di vista societario la conferenza stampa di martedì potrebbe aiutare a capire qualcosa di più. Dal punto di vista tecnico c’è in ballo la sostituzione di Italiano. Il favorito è Palladino, che però è stato cercato dal Bologna. Lo stesso Bologna che sembra vicino ad Italiano, che però ancora non ha detto sì. Per questo i felsinei cercano di cautelarsi. Inoltre la dirigenza rossoblu vuole parlare faccia a faccia con Italiano, cosa che per rispetto non è stata ancora fatta. Ma dopo Bergamo ci sarà un contatto tra le parti. Anche se pure la Lazio potrebbe interessarsi al tecnico viola, dopo il caos con Tudor. L’alternativa a Palladino in casa viola resta Aquilani, ma la decisione spetta a Commisso. Lo scrive La Nazione.