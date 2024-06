Il Corriere Fiorentino scrive: “Italiano incontra Commisso al Viola Park, in arrivo la separazione”

Come riportato dal Corriere Fiorentino, oggi la Fiorentina è al lavoro nel proprio centro sportivo per preparare l’ultima gara della stagione di domani a Bergamo contro un’Atalanta festante dopo il successo europeo. La Fiorentina, invece, rappresenta l’altra faccia della medaglia dopo la sconfitta in terra greca. Il tecnico incontrerà Commisso che sarà presente presso il Viola Park per il primo torneo “Memorial Joe Barone” e la “Supercoppa Rocco B. Commisso” per la categoria Under 10. Ci si attende un incontro che sancirà la separazione tra Italiano e Firenze da lunedì.