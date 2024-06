Nazione non ha dubbi: “Centrocampo ed attacco da rifondare. Nico? Deciderà il mercato”

La Fiorentina 24/25 cambierà ossatura, come sottoineato già molte volte. Tutta la rosa subirà grandi cambiamenti, incluso il centrocampo e l’attacco. Nella zona mediana l’unico quasi sicuro della conferma è Rolando Mandragora, con Infantino che andrà valutato. In sospeso il giudizio anche su Bianco e Amatucci, rientranti dai prestiti. In attacco invece saluterà certamente Belotti, ma anche Sottil, Kouamè e Nzola potrebbero partire. Su Nico Gonzalez decideranno le offerte che arriveranno. Dalla B torna Distefano, che a Terni ha fatto bene con 7 gol. E pure per lui sarà il futuro tecnico a decidere. Lo scrive La Nazione.