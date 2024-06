Commisso è tornato in America. Non ci sarà nella conferenza di martedì. Pianificata la stagione

Dopo aver pianificato l’avvio della nuova stagione con i dirigenti della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso è ripartito questa mattina per gli Stati Uniti. Il patron viola seguirà gli sviluppi da New York e non ci sarà nella conferenza fissata per martedì. Per quanto concerne la questione del successore di Vincenzo Italiano, che domani siederà per l’ultima volta sulla panchina viola, la Fiorentina è in pressing forte su Raffaele Palladino. Roberto Goretti, invece, affiancherà Daniele Pradè a partire dal 1° luglio. Lo riporta Sara Meini, giornalista del Tgr Toscana.

