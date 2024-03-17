Da Torino: Juric rientra in corsa tra i nomi papabili per la successione di Italiano a Firenze

Il tecnico serbo piace molto alla dirigenza viola in caso di divorzio da Vincenzo Italiano alla fine della stagione

Come riportato e più volte confermato nei giorni scorsi la Fiorentina ed Italiano dovrebbero separarsi alla fine della stagione, ecco quindi che iniziano i rumors già adesso sull'eventuale successore del tecnico. Sarri è stato smentito recentemente, ecco che torna in auge il nome di Juric come successore, un nome che piace al presidente Commisso per il suo temperamento e grinta, mentre su Italiano il Napoli è molto forte.

Lo riporta Torino Granata

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