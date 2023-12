Juric: “Fiorentina grande squadra con tantissime scelte. Sarà una partita aggressiva”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato in vista della sfida del Franchi contro la Fiorentina: “E’ stata una settima buona e abbiamo lavorato bene, tutto sommato sono contento”.

Sulla Fiorentina. “E’ una grande squadra con tantissime scelte, ha due uomini per ogni ruolo con tanti giocatori di ottimo livello per cui sarà come sempre una partita molto difficile. A volte va bene a noi altre a loro, però sarà sicuramente una partita con difficoltà. Sarà una gara aggressiva com’è sempre stato contro di loro, come ho detto, a volte va bene a noi altre a loro che hanno tante soluzioni e durante la gara riescono a cambiare tanti giocatori e riescono a mettere dentro più qualità. Sarà una partita aggressiva e noi speriamo di rispondere bene cercando di fare risultato”.

Sugli infortunati. “Linetty torna con noi, ma si è fermato Zima”.

