Da Verona esultano, Benassi torna alla Fiorentina, mai giocato. Guadagna 2,5 milioni lordi

A fine stagione Marco Benassi tornerà sicuramente alla Fiorentina. Lo sfortunato centrocampista non ha mai giocato fino ad oggi a causa di continui infortuni e non rientra più nei piani del Verona. Un giocatore che per curriculum e stipendio era considerato un top player la scorsa estate quando arrivò a Verona. 2 milioni e mezzo lordi il costo del suo ingaggio. Soldi che (assieme all’ingaggio di Vieira, anche lui di ritorno alla Samp) potranno essere usati per portare un top player che faccia realmente la differenza nella prossima stagione. Lo scrive Tggialloblu

