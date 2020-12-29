"Benassi torna alla Fiorentina a gennaio". Il Verona manda indietro il centrocampista mai allenato

La sua esperienza al Verona è stata un vero e proprio fallimento, adesso tornerà alla Fiorentina. Quale futuro per Benassi?

Finisce la storia tra Benassi e il Verona. Il centrocampista di proprietà della società viola era passato al Verona in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ma la sua avventura alla corte di Juric è stata fallimentare per colpa di un infortunio che non lo ha fatto mai allenare con la squadra gialloblu. Oggi, su Twitter, il giornalista Nicolò Schira ha annunciato su Twitter: "Benassi tornerà alla Fiorentina a gennaio". Dunque nel reparto di centrocampo di Prandelli arriva un nuovo (vecchio) rinforzo, bisognerà capire quanto sarà realmente a disposizione Benassi e se sarà messo di nuovo subito sul mercato oppure si cercherà di recuperarlo per la Fiorentina.

ZANIOLO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA: "CORVINO MI CONTATTO' PER DIRMI DI NON ESSERE ADATTO"

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